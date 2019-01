Slovenski B-reprezentanti do neodločenega izida v Marbelli Dnevnik Slovenska nogometna reprezentanca, sestavljena po večini z igralci iz Prve lige Telekom Slovenije, je na prijateljski tekmi, prvi v novem selektorskem mandatu Matjaža Keka, v Marbelli igrala neodločeno 2:2 (1:1) proti kitajski selekcijo do 25 let....

Sorodno













































Oglasi