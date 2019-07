V nestabilnem ozračju nastajajo močne nevihte z nalivi, sunki vetra in točo 24ur.com Vroče in soparno ozračje nad Slovenijo povzroča nastanek številnih ploh in neviht, ki so marsikje na zahodu države prerasle v neurja. V prihodnjih urah se bodo plohe in nevihte množile ter prešle večji del države. Ob tem pričakujemo močnejše nalive, sunke vetra in točo.

