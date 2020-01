Policija razgnala iranske študente, ki so protestirali zaradi sestrelitve letala RTV Slovenija V Teheranu so v soboto potekali protesti študentov zaradi sestrelitve ukrajinskega letala, pri čemer je umrlo 176 ljudi. Policija je protestnike razgnala, za nekaj časa pa je pridržala tudi britanskega veleposlanika. ZDA so protestnikom izrazile podporo.

