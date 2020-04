V Španiji karantena podaljšana do 9. maja, vse več držav pa ukrepe rahlja 24ur.com Medtem ko so v Španiji zaradi pandemije koronavirusa karanteno podaljšali do 9. maja, vse več držav po Evropi ukrepe postopoma rahlja. Ponekod so ta teden odprli šole in določene trgovine, meje pa ostajajo zaprte. Vsaj do začetka maja bodo v veljavi še omejitve gibanja na prostem, španski premier pa je obljubil, da bodo s 27. aprilom vendarle nekoliko omilili ukrepe za otroke, da se bodo ti lahko...

