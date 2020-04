Deli ZDA so se začeli odpirati kljub rasti okuženih SiOL.net Določena podjetja v ZDA so začela znova zaganjati proizvodnjo, nekaj držav pa je že odpravilo ali napovedalo postopno odpravo ukrepov družbenega distanciranja zaradi pandemije novega koronavirusa, čeprav je število okuženih do ponedeljka zvečer naraslo čez 787 tisoč, za covid-19 pa je umrlo že 42.308 ljudi.

