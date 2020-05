Strelski incident na meji med Severno in Južno Korejo 24ur.com Generalštab južnokorejske vojske je sporočil, da je bil napaden njihov stražarski položaj na močno zastraženi meji, ki deli državi. Strelski incident na južnokorejski strani ni terjal žrtev, so še sporočili. V Seulu sicer menijo, da se incident ni zgodil namerno. Severna in Južna Koreja sta tehnično še vedno v vojni, saj se je korejska vojna leta 1953 končala s premirjem in ne z mirovnim sporazum...

