Kitajski znanstveniki so danes sporočili, da so... Dnevnik Kitajski znanstveniki so danes sporočili, da so uspešno izolirali sev novega koronavirusa, kar je ključni korak pri izdelavi protivirusnega cepiva. Novi virus je doslej na Kitajskem zahteval 56 smrtnih žrtev, skoraj 2000 ljudi je okuženih.

