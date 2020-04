Tudi ta konec tedna poostren nadzor prepovedi gibanja in zbiranja SiOL.net Policisti bodo tudi v prihajajočem prazničnem koncu tedna poostreno nadzirali spoštovanje prepovedi gibanja zunaj občin in zbiranja na javnih površinah, ki velja zaradi epidemije covid-19. Pretekli konec tedna so na slovenskih cestah opravili kontrolo pri 3.348 voznikih in pri tem ugotovili 103 kršitve odloka.

