Število okuženih s koronavirusom v ZDA se pomika proti milijonu Dnevnik Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa je bilo do nedelje zvečer z novim koronavirusom v ZDA okuženih že 970.000 ljudi, število smrtnih žrtev pa je doseglo 55.000. Največ okuženih in umrlih je v zvezni državi New York - 288.000 oziroma 22.300....

