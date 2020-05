WHO opozarja na porast nasilja v družini med pandemijo RTV Slovenija Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je opozorila na rast nasilja v družini med pandemijo novega koronavirusa. Številne evropske države, med njimi Slovenija, so v zadnjih tednih poročale o rasti števila kaznivih dejanj, povezanih z nasiljem v družini.

