Vlada sprejela Strateški načrt družbe Borzen za obdobje od 2020 do 2024 Energetika.NET Slovenska vlada je na dopisni seji v vlogi skupščine sprejela Strateški načrt družbe Borzen za obdobje od 2020 do 2024, so sporočili na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo (MzI)

Sorodno

















































































































































































































































































































































































































































































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Branimir Štrukelj

Zdravko Počivalšek

Marcel Rodman