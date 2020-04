Španija bo "asimetrično" rahljala stroge ukrepe v boju proti koronavirusu RTV Slovenija Španski premier Pedro Sánchez je dejal, da so "najekstremnejši trenutki" za njimi, a da so uspehi še nezadostni in predvsem krhki. Španija bo sicer omilila nekatere ukrepe proti širjenju novega koronavirusa oziroma bodo ti fleksibilnejši.

Oglasi